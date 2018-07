Emilia Clarke e la sua gaffe colossale di fronte al Principe William

Sul piccolo schermo è la nata dalla tempesta ed è Madre dei Draghi, nella realtà è semplicemente Emilia Clarke.

L’attrice che è sulla cresta dell’onda grazie alla sua partecipazione al Trono di Spade, ha rivelato un particolare imbarazzante ma anche piuttosto divertente, in una recente intervista rilasciata al Late Night Show di Seth Meyers.

Come nel video riportato all’interno della news, Emilia Clarke si è lasciata prendere dal panico, poco prima di dover incontrare il Principe William, tanto è vero che non ha rispettato alla lettera le consuetudini dei reali inglesi. Ci sono infatti svariate regole da rispettare che la gente comune – forse – ignora del tutto. Non si può voltare le spalle al principe, ad esempio, e ci si deve rivolare al regnate con il nome di “Altezza Reale.”

“É stata un’esperienza intimidatoria” racconta l’attrice durante lo show “ho avuto molta paura. All’inizio ero contenta di poter conoscere il principe. Ripetevo a me stessa di stare calma, di pensare che avrei incontrato un reale inglese, ma quello che è accaduto dopo è stato disastroso” continua Emilia Clarke. A quanto pare l’emozione ha giocato brutti scherzi e, nonostante le raccomandazioni, tutto si è svolto in maniera ben diversa, a discapito delle consuetudini. “Non riuscivo a chiamarlo Vostra Altezza, balbettavo, non riuscivo ad aprire bocca” sorride, al ricordo della brutta avventura che ha vissuto. Ovviamente non è scoppiato nessun caso diplomatico, ma l’attrice non è riuscita a dimenticare il brutto momento che ha vissuto.

Ilgiornale.it