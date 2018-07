Fabrizio Corona fa pace con Nina Moric

Fabrizio Corona e Nina Moric fanno pace dopo anni, per amore del loro figlio Carlos La storia dell’affidamento del figlio era finita in tribunale, oltre che sui giornali e sui social. Ma oggi il re dei paparazzi ha pubblicato un post distensivo su Instagram, con tanto di foto che ritrae il ragazzo con la madre.

Questa la didascalia di Corona: “La vita ci dà, la vita ci toglie,- la vita ti insegna ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli, incoerenti ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene”.

E tra i commenti spicca proprio quello di Nina Moric: “Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto”.

