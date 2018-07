Laura Chiatti attacca, su Instagram, Sandro Mayer

Nuovo post di Laura Chiatti contro il settimanale Di Più e il suo direttore Sandro Mayer. “Signore col parrucchino, lei continua a dire che le foto sono reali, io sorrido e mi posto…. non amo denunce, o comunicati stampa… ma amo far vedere le cose per quelle che sono”. Inizia così l’ultimo messaggio dell’attrice che, su Instagram, si fa un selfie mostrando la sua pancia piatta e torna all’attacco di Mayer dopo che il settimanale, nel numero in edicola qualche giorno fa, ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono titolando “il pancione dell’estate“.

“Lei mi ha chiamato divetta – scrive l’attrice rivolgendosi a Mayer – e sostiene che io abbia bisogno di farmi pubblicità….,Questo mi fa sorridere, perché ricordi, che è lei che mi mette nel suo giornale di m…. , non io che la chiamo per rilasciare interviste”. “Vada a vedere il mio curriculum, perché a differenza di tante divette, non posto i miei lavori per farmi pubblicità… In tutto questo , a me interessa molto di più che lei si renda conto, che anche se la pancia fosse stata vera, lei non ha mandato un bel messaggio…”. “Scusi ma allora tutte le donne non in perfetta forma fisica, dovrebbero sentirsi delle m…? – scrive – Lei ha una grande responsabilità a livello di comunicazione, e quello, non era un bel messaggio, ma non perché l’opinione pubblica possa pensare che io abbia la pancia, fossero questi i mali del mondo, ma perché ci sono ragazzine che si ammalano di una malattia chiamata ‘anoressia’ proprio perché persone come lei, impongono prototipi di perfezione praticamente irraggiungibili, mortificando invece chi può avere meravigliosi difetti, che raccontano storie di vita, a volte belle come i parti, e purtroppo a volte anche brutte come le malattie. Si vergogni , e si occupi ogni tanto di problemi seri, che il nostro paese ne è pieno”.

“Ma il direttore di di più cos’ha contro di me???????”, aveva scritto sempre su Instagram Laura Chiatti poco dopo la pubblicazione degli scatti su Di Più. “Perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me , sono cattive, e questo sti c…, ma addirittura montare una pancia finta simile”, aveva aggiunto l’attrice sottolineando: “Stavo girando uno spot , non credo l’avrei potuto girare con quella pancia non ho parole…. si dia pace signor pinco pallo , e la smetta di denigrarmi continuamente”. Poi, in un altro post, l’attrice aveva aggiunto postando una sua foto con la pancia piatta: “Si dia piace, signore con il parrucchino che adora smer… , perché non le ho mai concesso un ‘intervista per il suo giornale di m….. io purtroppo per lei … sono così”.

Adnkronos