Cecilia Rodriguez preoccupata per Belen: “Stanno rovinando la sua vita”

Mentre Belen Rodriguez si trova in vacanza a Ibiza con Andrea Iannone, la sua famiglia e i suoi amici, la sorella Cecilia rivolge un appello ai paparazzi.

Cecilia Rodriguez, infatti, è preoccupata per la grande di casa, Belen, e vuole far di tutto per proteggerla. Intervistata dal settimanale Sono, la modella argentina ha spiegato che sua sorella maggiore non è tranquilla a causa dei paparazzi e del mancato rispetto della sua privacy. “I continui attacchi contro mia sorella? – ha detto Cecilia alla rivista – Non se ne può più. Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua. Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy”.

Non è la prima volta che esce questo tema: i paparazzi sembrano essere davvero un incubo per Belen Rodriguez. Lo ha detto lei, il suo fidanzato e i suoi familiari. “Questi atteggiamenti insistenti stanno rovinando la vita di mia sorella e non va bene – continua Cecilia -. Vorrei più umanità: non penso di chiedere troppo”.

E proprio al settimanale, Cecilia ha confessato che è capitato che qualcuno la usasse per arrivare a Belen: “Li ho allontanati subito. Non mi piace perdere tempo con gente del genere”.