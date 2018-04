Ancora sul “Grande Fratello”. Cristiano Malgioglio dice la sua sul brutto clima attorno al reality: “Vorrei che venissero squalificate più persone”

“Aspetto di scoprire i provvedimenti annunciati, Non so chi uscirà o se uscirà qualcuno, ma vorrei che venissero squalificate più persone”: Cristiano Malgioglio intervistato da “Il Fatto Quotidiano” torna a parlare di Aida Nizar e della situazione all’interno del Grande Fratello.

“Voglio difendere Barbara d’Urso – dice Malgioglio – che per anni si è battuta contro la violenza sulle donne e ha sempre dimostrato di stare dalla parte dei più deboli. È una donna molto sensibile, sono notti che non dorme perché è molto dispiaciuta per questa situazione”.

“Nessuno si aspettava tutta questa cattiveria da parte dei concorrenti – prosegue – Aspetto di scoprire i provvedimenti annunciati. Non so chi uscirà o se uscirà qualcuno, ma vorrei che venissero squalificate più persone. Dovesse venire squalificato Baye, come spero, chiederò di uscire dallo studio per protesta quando entrerà per farsi intervistare. Non mi faccio intenerire dalle lacrime o dalle scuse. Il perdono esiste, però io non voglio essere rappresentato da un ragazzo così. Per non parlare del linguaggio degli altri concorrenti, a partire da Luigi Favoloso, che di favoloso ha solo il cognome e niente altro. Ho sentito con le mie orecchie delle cose allucinanti.Ci stanno regalando delle pagine televisive molto brutte”.

Ida Di Grazia, Ilmattino.it