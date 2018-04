Finisce l’avventura di Alessandra Amoroso ad “Amici”

Alessandra Amoroso ha finito la sua avventura ad “Amici” dopo le quattro puntate previste e attraverso i canali social ha voluto ringraziare i suoi compagni di lavoro. Naturalmente le prime attenzioni sono per la conduttrice Maria De Filippi e i concorrenti: «Finisce qui una bella esperienza!!! Io impacciatissima come al solito ma ci ho messo tutta me stessa,credetemi! – ha scritto sul social – Grazie Maria per avermi dato questa possibilità cioè, di stare accanto e sostenere dei giovani talenti. non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno anzi appena ho rimesso piede nello studio, mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso…» «Faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro…fuori c’è un mondo che vi aspetta e delle persone che non vedono l’ora di abbracciarvi! Potete piacere e non ma abbracciate e credete a quelle persone che vi sosterranno e che vi staranno accanto perché saranno LORO LA VOSTRA FORZA! @amiciufficiale grazie a tutti voi! GraZie @bigfamily_of per esserci stati SEMPRE! Buona domenica a tutti ❤️❤️❤️ e grazie sempre #bigfamily❤️».

