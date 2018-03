Stasera ci sarà, su Rai1, la Via Crucis

Stasera, a partire dalle 21 su Rai1, in diretta mondovisione dal Colosseo,ci sarà il tradizionale rito della Via Crucis con Papa Francesco, a cura di Rai Vaticano e Tg1. Tra coloro che porteranno la Croce ci sarà suor Geneveve al-Hadaj, religiosa irachena scampata, con altre consorelle, alle violenze dell’Isis che nel 2014 costrinse 120.000 cristiani a fuggire dalla piana di Ninive per rifugiarsi in Kurdistan. Parteciperà anche una famiglia di immigrati provenienti dalla Siria, teatro di guerra. Altra novità: le meditazioni, che quest’anno sono state scritte da studenti universitari, sottolineando l’azione innovatrice voluta, nei cinque anni del suo pontificato, da Papa Francesco. Orazio Coclite, Francesca Fialdini e Simona De Santis saranno i tre lettori. L’introduzione e il commento finale sono a cura di Aldo Maria Valli.