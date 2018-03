Anna Tatangelo: “Gigi è stato e sarà la persona più importante della mia vita”

Dopo undici anni insieme e un figlio di nome Andrea, tra i due scorre ancora buon sangue. La cantante era ospite in studio e ha dichiarato: “Gigi è stato ed è e sarà sempre la persona più importante della mia vita… Ci sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo”.

A un certo punto, il cantante ha chiamato la trasmissione ed è intervenuto telefonicamente dicendo: “Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano…Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue”.

La ragione per cui è tra i due è finita l’ha rivelata la Tatangelo giorni fa in un’intervista a Vanity Fair: “Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. Il matrimonio non è arrivato, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come un altro figlio. Io l’avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma su una cosa così non si può navigare da soli. I remi sono due, e se si pagaia solo da una parte, la barca gira su se stessa. La cosa più difficile? Spostare Andrea. Spiegargli sentendo che aveva già capito tutto”.