Arriva il successo per “The Voice”

Con 2 milioni e 400 mila telespettatori e una media share del 10.2%, The Voice of Italy ha ottenuto l’importante risultato di confermare gli ascolti della prima puntata ed essere il secondo programma più visto della serata di ieri e il più commentato su Facebook, Instagram e Twitter. La seconda Blind Audition ha toccato punte del 14.2% in particolare tra i giovanissimi tra gli 8 e i 14 anni. E sui social ha registrato 118mila interazioni posizionandosi al primo posto dei trend topic italiani e quarto nella classifica Mondo di Twitter (Dati Nielsen). Con la conduzione di Costantino della Gherardesca, nel corso della seconda puntata i coach Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno selezionato altri tredici voci da inserire nei loro team. La competizione proseguirà nella terza puntata in onda giovedì 5 aprile e ogni coach avrà altre due “Blind audition” per raggiungere quota 12 talenti e chiudere così la propria squadra per la fase successiva, i “Knock Out”.