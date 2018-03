Oggi, a “Quante storie” su Rai3, ci sarà un interessante focus sul linguaggio

La padronanza della scrittura non serve solo agli scrittori, ma a chiunque, per motivi di studio o di lavoro, deve lavorare a un testo argomentativo. Nella puntata di Quante Storie in onda oggi alle 12.45 su Rai3, il filologo Claudio Giunta racconta a Corrado Augias come affrontare le potenzialità della parola scritta e mette in guardia dalle oscurità del linguaggio, che a volte può diventare, anziché uno strumento di comunicazione, un’invalicabile barriera.