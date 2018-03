“Isola dei famosi”. Nuovo attacco di “Striscia la notizia”: “Favorisce i concorrenti”

L’Isola dei famosi viene nuovamente messo sotto accusa dalla Striscia la Notizia.

Il sospetto è che i naufraghi del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi possano godere di aiuti che, in teoria, non dovrebbero far parte della trasmissione.

Nel dettaglio, il tg satirico di Antonio Ricci, fa notare come i naufraghi dell’ Isola che non c’è possono disporre di ceppi per il fuoco il cui taglio appare perfetto, netto, come se fosse stato effettuato con un’ascia. Eppure, ricorda Striscia, i naufraghi dovrebbero cavarsela senza alcun aiuto.

