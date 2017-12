Ultime dalla Tv Usa. C’è stato un trionfo di ascolti per “Bright”, il primo blockbuster di Netflix

Netflix ha svelato i primi dati relativi al progetto con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton.

Netflix ha annunciato che il film Bright, con protagonisti gli attori Will Smith e Joel Edgerton, è stato visto negli Stati Uniti da 11 milioni di spettatori in soli tre giorni di presenza sulla piattaforma.

Dal punto di vista demografico i dati riportano che 3.9 milioni di spettatori rientrano nella fascia di età 18-34, mentre 7 milioni in quella 18-49. Il 56% degli utenti che hanno completato la visione, inoltre, è di sesso maschile.

Bright, diretto da David Ayer, è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 22 dicembre. Il film è un fantasy poliziesco con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton ambientato in una realtà alternativa in cui gli esseri umani, gli orchi, le fate e gli elfi convivono da sempre. L’umano Ward (Smith) e l’orco Jakoby (Edgerton) vengono coinvolti in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del loro mondo, obbligandoli a mettere da parte i loro dubbi e preconcetti pur di collaborare e proteggere una giovane elfa e un oggetto antico che, nelle mani delle persone sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.

Beatrice Pagan, Movieplayer.it