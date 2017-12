Quali sono le serie tv più piratate di quest’anno? Leggete e scopritelo

Tra i nuovi arrivi nella classifica illegale la serie inglese Sherlock e Rick e Morty che si piazza al quinto posto.

Inesorabile come ogni anno arriva la classifica delle serie tv più scaricate illegalmente dagli utenti. TorrentFreak ha diffuso come fa tradizione i dati di down illegale che vedono in testa ancora una volta la serie HBO Il trono di spade. Il pubblico continua a premiare il fantasy big budget con ascolti record, ma anche i pirati si danno da fare facendo trionfare lo show per il sesto anno consecutivo.

A tallonare da vicino la serie fantasy è il classico The Walking Dead, ma nella top ten trovano posto anche Rick and Morty, l’inglese Sherlock e il revival Prison Break: Sequel.

Di seguito ecco la top 10 completa

1 – Il trono di spade

2 – The Walking Dead

3 – The Flash

4 – The Big Bang Theory

5 – Rick and Morty

6 – Prison Break: Sequel

7 – Sherlock

8 – Vikings

9 – Suits

10 – Arrow

Valentina D’Amico, Movieplayer.it