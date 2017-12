Gf Vip. Per Malgioglio è un periodo super: il cantautore sta collezionando un successo dietro l’altro

Cristiano Malgioglio sta attraversando una fase di incredibile successo della sua carriera: dal cachet da urlo per ogni sua ospitata in discoteca alle proposte di registi, ecco i suoi numeri

Cristiano Malgioglio è senza dubbio il vincitore morale della seconda edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Daniele Bossari. Fin dalla sua uscita nella casa, il paroliere si è detto estremamente sorpreso dal clamore mediatico da lui scatenato: tra autografi e centinaia di foto, faticava persino a passeggiare indisturbato per strada, come da lui stesso dichiarato nelle varie interviste rilasciate dopo il reality show. Ma, a quanto pare, il musicista è deciso a far fruttare nel migliore dei modi questa sua ritrovata popolarità, che gli sta permettendo di guadagnare molto di più dei suoi illustri colleghi gieffini. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, i numeri della regina Malgy sarebbero da urlo per ciascuna serata in discoteca: “Cristiano Malgioglio mejo di Costantino Vitaliano ai tempi d’oro. Per un’ospitata in discoteca e un paio di canzoni pare che riesca ad intascare ben 15 mila euro suonati”.

L’incredibile successo di Cristiano Malgioglio

L’avventura di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2 è stata estremamente positiva per il musicista, che continua ad essere più che mai sulla cresta dell’onda. Dopo essere apparso tra le statuine del presepe, regina Malgy ha raggiunto un grande successo anche su Youtube grazie al suo brano ‘Mi sono innamorato di tuo marito’: caricata sul web lo scorso luglio, infatti, la canzone in pochi mesi è riuscita a superare ben 10 milioni di visualizzazioni. Sembra inoltre che l’ex gieffino sia stato contattato anche da un pezzo grosso dagli Stati Uniti che gli avrebbe proposto di fare un provino per uno dei suoi prossimi progetti. Si tratterebbe niente meno che del regista di Narcos, la serie che celebra la vita del narcotrafficante e politico Pablo Escobar. Si tratterebbe dell’ennesimo riconoscimento per Malgioglio, che secondo il settimanale Chi è recentemente stato contattato anche da un’azienda di giocattoli per la creazione di una bambola a sua immagine e somiglianza.

Annalisa Dorigo, Ilsussidiario.net