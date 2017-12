Eva Longoria diventerà mamma

Attrice, modella, imprenditrice, produttrice, consulente dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, e presto anche mamma. A poco più di un anno dalle nozze, celebrate ad Acapulco, In Messico, con José Antonio “Pepe” Bastón, 49 anni, presidente del gruppo radiotelevisivo messicano Televisa, Eva Longoria è in dolce attesa, al quarto mese di gravidanza. Per l’attrice, 42 anni compiuti a marzo, si tratta del primo figlio.

Il bebè, che stando a indiscrezioni che arrivano da oltreoceano e rilanciate da Us Weekly, sarà un maschietto, rappresenta sicuramente una svolta importante e inaspettata, un cambio di rotta nei progetti dell’attrice, famosa per il ruolo di Gabrielle Solis nella famosa serie tv “Desperate Housewives”.

Qualche anno fa, a pochi mesi dal fidanzamento con José, l’attrice non aveva espresso il desiderio di diventare mamma: «Ho compiuto 40 anni. Forse dovrei pensare ad avere dei bambini, ma sento che la mia vita è piena», aveva detto al magazine People.

Evidentemente l’attuale marito – già padre di quattro figli avuti dall’ex moglie Natalia Esperón – il terzo con cui è convolata a nozze dopo il collega Tyler Christopher e il giocatore di basket Tony Parker, è riuscito a farle cambiare idea.

Rosaria Corona, Il Secolo XIX