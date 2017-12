A gennaio torna “C’è posta per te”

Tutto pronto per la nuova edizione di ‘C’è posta per te’, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, campione di ascolti del sabato sera.

La 21esima edizione tornerà a partire da sabato 13 gennaio 2018 con otto appuntamenti. Oltre alla consuete storie che appassionano e commuovono milioni di telespettatori, anche quest’anno sono previsti ospiti d’eccezione.

Dal gradito ritorno di Patrick Dempsey a quelli di Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Emma Marrone. E anche tanti nuovi arrivi ad accompagnare le storie dei protagonisti: Carlo Conti, Riki, Ilary Blasi con Francesco Totti e Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi.

Ma non mancheranno altre sorprese per uno dei programmi più amati e seguiti della tv, il cui atteso ritorno è previsto per sabato 13 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5.

Anita Nurzia, Comingsoon.it