Vin Diesel è il golden boy del cinema di quest’anno

L’autorevole Forbes, ha stilato una classifica riguardante i divi più produttivi in termini d’incassi. Questa lista ci consegna un dato più che positivo per il celeberrimo attore Vin Diesel. Ossia che è lui il golden boy del cinema hollywoodiano di quest’anno, che si sta per consegnare all’oblio del tempo.

D’altronde i dati parlano chiaro: Fast and Furious 8 ha incassato un miliardo e duecento milioni di dollari al box office internazionale, e il seguito di xXx ha incassato la mirabile cifra di 346 milioni di dollari.

Subito dopo Diesel, c’è The Rock, che ha incassato 1 miliardo e cinquecento milioni di dollari. È un secondo posto inevitabile perché l’attore ha preso parte all’operazione disastro di Baywatch, che è stato giustamente cassata dal pubblico.

Al terzo posto troviamo Gal Gadot, protagonista di Wonder Woman e Justice League, films che hanno incassato 1 miliardo e 400 milioni.