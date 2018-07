Domani torna l’azione di “Squadra speciale Cobra 11” su Rai2

Domani andranno in onda due episodi di “Squadra speciale Cobra 11”, in prima visione assoluta, alle 21.25 su Rai2. Nel primo, “Genitori sottocopertura”, Paul e Semir scoprono per caso un traffico di bambini gestito dalla mafia russa. Dopo essere riusciti a strappare ai rapitori il piccolo Valentin, vengono a sapere che un certo numero di bambini è rinchiuso in un container in attesa di adozione. Indagando presso l’Ufficio Minori emerge il nome di un’agenzia di adozioni privata che potrebbe essere implicata nella vicenda. È così che Jenny e Paul fanno da esca fingendosi una coppia che non riesce ad avere figli. Ma la convivenza forzata porta a un avvicinamento, e sarà proprio quello a tradirli.

Nel secondo, “Questioni di famiglia”, Paul fa una gita in macchina con suo padre. Con la scusa di fare benzina, si ferma ad una stazione di servizio. All’insaputa del padre, entra nell’officina in cui lavora sua sorella Lisa, che si è allontanata da casa ormai da parecchio tempo. L’intento di Paul è quello di fare riavvicinare i due. Ma riesce a malapena a parlare con Lisa, perché in officina si presentano degli uomini armati che intimano a Lisa di andare con loro. Lisa e Paul scappano, ma poco dopo gli uomini li rintracciano e li fanno prigionieri. Nel frattempo Klaus, preoccupato per la sparizione di Paul, avverte Semir, che si precipita sul luogo. Paul chiede spiegazioni a Lisa, e quest’ultima gli confessa che gli uomini che la stanno cercando sono i fratelli di suo marito Thomas, ucciso da poco da un trafficante di droga con cui la famiglia faceva affari.