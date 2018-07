Domani non perdete l’appuntamento con la riflessione di Radio3 Mondo

I BRICS si sono riuniti a Johannesburg, dove i capi di Stato e di governo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica hanno discusso di mercati e multilateralismo. Il presidente cinese Xi Jin Ping e il suo omologo brasiliano Temer hanno discusso più nei dettagli dell’apertura di una sede della Nuova Banca di Sviluppo in Brasile: entrambi rafforzano la cooperazione, e si mostrano preoccupati dall’”unilateralismo” commerciale degli Stati Uniti. Una delle sessioni era dedicata ai ‘Brics Plus’, allargati a: Argentina presidente del G20; Giamaica, prossimo presidente della Comunità caraibica; Indonesia, membro dell’Asean e copresidente dell’Associazione strategica Asia-Africa; Egitto, che presiede il Gruppo dei 77 dell’Onu; Turchia, a capo dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. Quale ruolo possono avere oggi nell’ordine internazionale paesi un tempo considerati potenze emergenti e che oggi, come nel caso della Cina, sono una vera superpotenza? E che pressione può esercitare un paese come la Turchia? Domani Laura Silvia Battaglia ne parlerà su Radio 3 alle ore 11, con Antongiulio de Robertis, professore ordinario della storia delle relazioni internazionali all’Università di Bari e Vice presidente del Comitato Atlantico Italiano