Meghan Markle e Principe Harry, il bacio che rompe il protocollo

Meghan Markle infrange il protocollo per amore del Principe Harry: ecco il bacio appassionato alla fine della partita di polo per beneficienza

Meghan Markle rompe di nuovo il protocollo reale. Ma stavolta per amore.

Alla fine di una partita di polo che ha visto protagonista il Principe Harry – la cui squadra, il Sentebale St. Regis, ha sconfitto il Royal Salute in un torneo di beneficenza – la coppia reale si è esibita in un bacio talmente appassionato da ricordare quello che i due si scambiarono durante il Royal Wedding. Un fatto assolutamente insolito per la Royal Family, da sempre molto legata all’etichetta e al tipico aplomb britannico.

Harry ha preso parte a questa competizione, come riporta il Daily Mail, il cui scopo è stato di raccogliere fondi per l’organizzazione benefica del Principe, che si occupa di supportare i giovani affetti da Hiv e portare aiuti in Lesotho.

A fine match, Meghan si è avvicinata per congratularsi anche con la leggenda del polo internazionale Nacho Figueras – il capitano della squadra di Harry – dandogli un bacio sulle guance. Per il marito l’atteggiamento è stato ben diverso e non si è fermato al bacio. Quando la coppia si è allontanata, in molti hanno visto la duchessa di Sussex sfregare teneramente la schiena al suo amato. Ma, sebbene si stia abituando molto velocemente alla sua nuova vita, Meghan di tanto in tanto infrange il protocollo, è ormai cosa nota.

Figueras ha raccontato che l’ex attrice ha guardato la sfida insieme a sua moglie, la quale l’ha aiutata a comprendere maggiormente il gioco. “La duchessa è adorabile e meravigliosa – ha commentato l’atleta – Sono molto felice per Harry. Sono entrambi fortunati a essersi trovati l’uno con l’altro e sono molto entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita”.

Elisabetta Esposito, il Giornale