Malgioglio attacca Giusy Ferreri: “Se non era per me, stava ancora alla Esselunga”

Cristiano Malgioglio contro tutti. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, il paroliere senza peli sulla lingua ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta in particolare ha riguardato Giusy Ferreri, attualmente in testa alle classifiche con “Amore e Capoeira”.

Alla domanda «ha qualche sassolino da togliersi?» Maglioglio ha risposto «Solo uno: quando abbiamo fatto X Factor, grazie a me la signora Giusy Ferreri è venuta fuori, perché se non era per me stava ancora alla Esselunga. Avrei voluto mi coinvolgesse per scriverle qualcosa. Ma anche lei ha il suo team e pure lei ha velleità di scrivere. Ognuno fa le sue scelte, ma io non voglio più scrivere per queste cantanti, perché non me ne frega assolutamente niente».

Ida Di Grazia, Ilmessaggero.it