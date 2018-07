Kristen Stewart nel cast delle Charlie’s Angels

Tornano le investigatrici culto della tv pop anni Settanta: alla regia Elizabeth Banks che si è ritagliata il ruolo del capo Bosley

Una nuova generazione di Angeli arriva al cinema. Le investigatrici icona degli anni Settanta – indimenticabile Farraw Fawcett – il balzo dalla tv al cinema l’avevano fatto con Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu. Ma nell’era dei film al femminile la nuova squadra è diretta da una regista-attrice, Elizabeth Banks, che ha scelto di affiancare a Kristen Stewart Naomi Scott (Aladdin) ed Ella Balinska (Midsomer Murders). Il film, prodotto dalla Sony, è stato scritto dalla Banks insieme a Jay Basu.La regista interpreterà anche Bosley, il capo minore dell’agenzia (il maggiore, Charlie Townsend, è da sempre un’entità indefinita.) sarà un servizio d’intelligence e sicurezza attivo in tutto il mondo, con varie squadre sparse per il globo. Il film sarà dedicato solo a uno di questi team, aprendo molte possibilità per una serie di film con un ricambio delle protagoniste. Elizabeth Banks, ottima attrice dal tocco brillante (ma capace di belle prove drammatiche come quella in The next three days) è già una regista collaudata nella serie Pitch Perfect che ha avuto negli Stati Uniti un grande successo (meno da noi).Farraw e le altre. La serie Charlie’s Angels è andata in onda dal 1976 al 1981 sulla Abc,188 episodi più un film pilota e i tre angeli “originali” sono quelli entrati nell’immaginario mondiale (con tanto di copertina su Time), anche perché replicate all’infinito nei decenni successivi. Farrah Fawcett era la malinconica Jill Munroe: con le sue mèches e gli occhi belli e cerchiati (compagna nella vita di un problematico e pare manesco Ryan O’Neal), Kate Jackson nel ruolo della spiritosa e arguta Sabrina Duncan e Jackyn Smith con l’elegante Kelly Garrett, l’unico angelo per tutte le stagioni. Tra le subentrate la sorella di Jilll, interpretata da Cheryl Ladd, e poi Tiffany Welles (Shelly Black), solo nella quarta stagione, poi impiazzata da Tanya Robers nel ruolo di Julie Rogers.Drew e le altre. Gli angeli al cinema sono arrivati già in due film, Charlie’s Angels nel 2000 e tre anni dopo Charlie’s Angels – Più che mai, entrambi diretti da McG (regista allora compagno della produttrice-protagonista Drew Barrymore). Con Drew anche Cameron Diaz e Lucy Liu. A loro si aggiunge, solo nel sequel, Demi Moore, angelo “caduto”. Nel ruolo di Tom Bosley nella serie originale c’era David Doyle, che nella versione cinematografica invece era diventato Bill Murray, sostituito nel sequel a causa dei continui litigi sul set con Lucy Liu. Stavolta sarà la regista Elizabeth Banks a far da tramite tra gli angeli (che nella prima versione della serie televisiva avrebbero dovuto essere “gatti”).

Arianna Finos, repubblica.it