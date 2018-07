Emanuela Folliero e la sua forza di mamma: “Ho affrontato i bulli che volevano picchiare mio figlio”

L’ex annunciatrice ha raccontato a Oggi del rapporto con il figlio e ha svelato un episodio particolare: “Sono diventata verde come Hulk”

Dopo 28 anni, Emanuela Folliero ha lasciato il ruolo di annunciatrice di Rete4.

E per l’occasione ha deciso di raccontarsi al settimanale Oggi. La conduttrice, oltre che della sua carriera televisiva, ha parlato anche del suo ruolo di mamma. La 53enne infatti ha un figlio, Andrea, nato dal matrimonio con Enrico Mellano.

La Folliero ha raccontato del rapporto con il figlio, che oggi ha 10 anni, e di quando ha affrontato personalmente i bulli che lo stavano tormentando mentre erano in vacanza in Sardegna.

L’episodio di bullismo

L’ex annunciatrice ha svelato che alcuni ragazzi più grandi avevano sfidato suo figlio a fare un gestaccio alla madre. Andrea non sapeva come sottrarsi a quella situazione e così ci ha pensato la Folliero a rimettere al loro posto quei ragazzi.”Alcuni bulli, ragazzotti di buona famiglia 30 cm più alti di me, gli avevano detto: o fai il dito medio a tua madre o ti meniamo. Sono diventata verde come Hulk e li ho travolti”, ha raccontato la conduttrice.

