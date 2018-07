Arriva, in edicola, il nuovo numero di Melaverde

Vi segnaliamo l’uscita del nuovo numero del magazine di Melaverde, spin-off cartaceo dell’omonima trasmissione di Canale 5. In questo numero troverete l’interessante editoriale di Edoardo Raspelli sull’Aceto Balsamico di Modena ad Indicazione Geografica Protetta ed il Tradizionale di Modena a Denominazione d’Origine Protetta. E non solo: uno degli autori di Melaverde, Vincenzo Venuto, ha realizzato due diversi grandi servizi:su Alghero e sulle Dolomiti Friulane. Di vino scrive in particolare l’esperto Fabiano Guatteri (Amarone e vini piacentini), mentre Laura Tajoli racconta la frutta esotica che viene coltivata in Calabria, la storia delle patatine fritte, la Vernaccia di San Gimignano. Tra i tanti altri argomenti: le leccornie delle isole Tremiti, l’acquario di Genova, la Fontina… insomma non avete scuse per correre in edicola e acquistare l’ultimo intrigante numero di Melaverde, la rivista cardine della cultura enogastronomica italiana.