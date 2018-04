La confessione di Carolyn Smith: “Paolo Belli mi ha salvato”

Carolyn Smith sta combattendo la sua battaglia più dura: quella contro il cancro.

La giurata di Ballando con le stelle con grinta racconta da tempo sui social il suo modo di affrontare la malattia. E proprio durante la puntata andata in onda ieri sera la malattia si è fatta sentire nel corso di una pausa pubblicitaria. La Smith avrebbe avuto un malore e solo il pronto intervento di Paolo Belli ha evitato il peggio.

Ed lei stessa adesso a raccontare tutto con un post su Instagram che ha commosso tutti i suoi fan: “Un grande saluto al mio big brother @paolobelli_official che con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria a @ballandoconlestelle. Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perche il bar era chiuso. Grazie Paolo, my knight in shining armour!”. Un grazie sentito per il conduttore che ha capito in pochi secondi la situazione ed ha agito di conseguenze. Solo paura per la Smith che poi ha potuto riprendere il suo posto in trasmissione. Il suo video dedicato a Paolo Belli in poche ore ha fatto il giro dei social.

Luca Romano, Ilgiornale.it