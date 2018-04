Nina Moric ha chiuso la sua storia con Luigi Favoloso?

Nina Moric ha lasciato il suo fidanzato Luigi Favoloso? A quanto pare gli atteggiamenti del concorrente del Grande Fratello all’interno della casa non sarebbero stati graditi dalla sua metà. Qualche giorno fa la Moric sulle simpatie di luigi per Patrizia aveva affermato: “Non è colpa della ragazza, io sto condannando il suo comportamento. Non buttate sempre le donne in mezzo. Lei non c’entra nulla, è stato lui. Dove è finita la solidarietà femminile se questi uomini non riescono a trattenere il testosterone. Lei non c’entra nulla”. Poi la condanna per le parole contro Aida Nizar: “Una scena disgustosa. Buonanotte”.

Ma questa volta il messaggio apparso su Instagram va oltre usa l’espressione “andar via”: “Sapere quando andar via è saggezza. Essere in grado di farlo è coraggio. Andare via, a testa alta, è dignità”. Un messaggio che ai fan è apparso fin troppo chiaro. È finita dunque la storia d’amore? Qualcuno le scrive tra i commenti un consiglio: “Nina mollalo quel cafone, meriti di meglio!”.

Luca Romano, Ilgiornale.it