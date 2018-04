Martedì andrà in onda, su LaF alle 20 e 25, il documentario “Equilibrio precario”

Il coreografo di fama internazionale Virgilio Sieni (nella foto) e la sua performance Cammino Popolare che ha visto coinvolti oltre 100 lavoratrici e lavoratori, sono al centro del documentario in prima tv assoluta Equilibrio precario con cui laF – tv di Feltrinelli in occasione del 1° maggio esplora il mondo del lavoro, i suoi significati e le sue trasformazioni. Equilibrio precario, trae origine da un percorso di studio e dalla performance teatrale Cammino Popolare di Virgilio Sieni, andata in scena il 1° maggio 2017 presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, che ha voluto come protagonisti i lavoratori di oggi, i loro dubbi e riflessioni sul mondo che li circonda. A un anno di distanza, il documentario, prodotto da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, diretto da Nicola Baraglia e Marco Caddeo, vuole sviluppare una riflessione collettiva sull’identità del lavoro, sui lavoratori, sul valore della festa del Primo Maggio e sulla sua graduale metamorfosi, restituendo un ritratto dell’individuo e della costante ricerca dell’equilibrio tra vita personale e percorso professionale. Protagoniste de l documentario le storie di alcuni lavoratori che hanno partecipato alla performance Cammino Popolare, lo stesso Virgilio Sieni e alcune voci illustri come il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz, il docente dell’Università Bocconi Giuseppe Berta, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano Massimo Bonini e il curatore artistico di Triennale Teatro dell’Arte Umberto Angelini. Il documentario verrà anche presentato alle ore 18.30 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (viale Pasubio 5) insieme a Massimiliano Tarantino, Segretario Generale della Fondazione; Massimo Bonini, Segretario Generale Camera del Lavoro di Milano e la storica Sara Zanisi.