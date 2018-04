Stasera ritorna Fabio Fazio con il talk “Che tempo che fa”, su Rai1

Nel nuovo appuntamento di Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda stasera alle 20.35 su Rai1, sarà ospite in studio Matteo Renzi. Presente anche l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per parlare della sua squadra: tra i tragici fatti di Liverpool e i sogni ancora vivi di una seconda grande “Romantada”. E ancora, Claudio Bisio, nei cinema dal 1 maggio con “Arrivano i prof”, film diretto da Ivan Silvestrini, nel cast anche: Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt e Vanessa Incontrada, protagonista dal 7 maggio su Rai 1 con la nuova fiction “Il Capitano Maria” di Andrea Porporati. In studio anche i Thegiornalisti, che si esibiranno con il nuovo singolo “Questa nostra stupida canzone d’amore” stabile nella TOP 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane, attualmente conta più di 2,3 milioni di stream su Spotify, con il video hanno superato 6,8 milioni di views. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.