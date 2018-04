Ultime dagli ascolti tv. Ieri ha trionfato “Ballando con le stelle”

Grandi ascolti anche ieri per lo show di Rai1 “Ballando con le stelle”: il programma condotto da Milly Carlucci ha conquistato la prima serata televisiva di ieri, sabato 28 aprile, ottenendo con la prima parte, “Ballando…tutti in pista”, 4 milioni e 209mila spettatori e uno share di 18,5%, mentre “Ballando con le stelle” ha fatto registrare un ascolto netto di 3 milioni e 738, con il 20,8% di share, migliorando ancora rispetto alla scorsa settimana.

Su Rai2 gli episodi in prima visione di “NCIS Los Angeles” e “NCIS New Orleans” hanno ottenuto rispettivamente 1 milione e 65mila spettatori con uno share del 4,6% e 956mila, con il 4,3% di share.

Bene su Rai3 l’appuntamento divulgativo con “Ulisse”, condotto da Alberto Angela, che ha totalizzato 1 milione e 593mila spettatori, pari al 7,5% di share.

Da segnalare, sempre su Rai1, nella programmazione mattutina, il gradimento per “Uno Mattina in Famiglia”, vista da 1 milione e 423mila spettatori, con il 23% di share, e quello per “Linea verde in città”, apprezzata da quasi 2 milioni di spettatori (1 milione e 971mila) con il 14,4% di share. Bene, nel pomeriggio, “Linea Blu”, su Rai1, con 2 milioni e 187mila spettatori e il 14% e “Tv Talk”, in onda su Rai3, visto da 1 milione e 183mila spettatori, con uno share del 9%.

Ottimi gli ascolti dell’informazione sportiva su Rai2: “Dribbling”, il rotocalco settimanale in onda alle 13.30 ha sfiorato il milione di spettatori (999mila, con il 6% di share), “Novantesimo minuto Serie B” è stato visto da 521mila spettatori, con 4,5% il mentre “Il Sabato della DS”, dedicato all’emozionante Inter-Juventus, ha fatto registrare il gradimento di 1 milione e 410mila spettatori, con il 7,8% di share.