(Tiziano Rapanà) Voglio parlarvi di Yotobi. È un giovane torinese, che da una decina d’anni fa lo youtuber di professione. Tra l’altro con considerevole profitto: ha un cospicuo numero di ammiratori. È diventato celeberrimo, per via di alcune video-recensioni incentrate sul commento scanzonato dei cosiddetti film trash (o b-movies o, per citare la rivista Nocturno, rappresentanti del cinema bis). Negli anni, ha cambiato genere ed ha deciso di cimentarsi in un percorso legato alla tv statunitense. L’ha chiamato The late show con Karim Musa (è il suo vero nome).Il programma si è subito proposto come epigono degli storici late show americani (David Letterman, Jay Leno e compagnia danzante). Con risulati modesti. E con la messa in atto di un ingegno inferiore rispetto alle video-recensioni spensierate. Rimpiango il vecchio Yotobi, l’allegro guastafeste che ha fatto arrabbiare qualche regista. Rimpiango quell’ingenuità e quella spontaneità di mettere in scena l’ironia. Capisco e rispetto la trasformazione creativa. Mi pare giusto che, a un certo punto, un artista decida di cambiare orizzonte, di sfidare il consueto e dunque di riproporsi con una nuova veste. Tuttavia resto affezionato al vecchio Yotobi e al suo piccolo, ridanciano, mondo cinefilo lontano da nefande ubbie.

