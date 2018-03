Mercoledì torna, su Gambero Rosso Channel, “Football’s Kitchen”

Mercoledì 4 aprile torna su Gambero Rosso Channel Sky 412 Football’s Kitchen, la serie che mette insieme le due grandi passioni degli italiani: il calcio e il cibo. Il giornalista di Sky Massimo Ugolini e lo chef Maurizio Rosazza Prin entreranno nelle case e nelle cucine di grandi star del calcio alla scoperta dei loro gusti e delle loro preferenze, in un racconto che coinvolgerà anche mogli e compagne. In ogni puntata Ugolini incontrerà il campione di turno per scoprirne passioni e abitudini lontano dai campi di gioco, mentre Rosazza Prin si addentrerà nelle cucine dei protagonisti per preparare, grazie alla complicità delle mogli o compagne, una cena per il campione, che al rientro, si troverà a tavola con amici e compagni di squadra. La trasmissione sarà in onda tutti i mercoledì alle 12.00 e 21.30 e in replica sabato e domenica alle 14,00 – 18,30 – 23,30.

