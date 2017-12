Stasera torna la magia de “La notte di Vasco”, presentata da Paolo Bonolis

Stasera su Rai 1, ritorna l’evento tv più bello ed importante di quest’annata. Ossia ritorna l’amatissima La notte di Vasco, che ha celebrato il favoloso concerto di Vasco Rossi, che si è tenuto lo scorso luglio al Modena Park. Un concerto che ha decretato i meravigliosi quarant’anni di carriera di una delle più belle storie della musica leggera nostrana ed internazionale. Vi consigliamo di rivedere, o scoprire, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis, che del Blasco ha tracciato uno strepitoso ritratto creativo e umano… non aggiungiamo altro, se non ribadire il suggerimento a guardare l’interesssanto monumento all’energia vitale di un personaggio fondamentale per l’evoluzione del nostro costume.