Ieri, a “La vita in diretta”, Rita Rusic si è commossa

Si commuove Rita Rusic a ‘La vita in diretta’, intervistata da Francesca Fialdini, in collegamento telefonico. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non riesce a trattenere le lacrime ricordando l’incontro di ieri al policlinico Gemelli, dove Cecchi Gori è ricoverato dal giorno di Natale per un’ischemia. “Mi ha fatto una grande tenerezza”, ha detto la Rusic, ribadendo l’importanza dei valori della famiglia e approfittando per chiedere un’informazione corretta che non spettacolarizzi momenti difficili.

Adnkronos