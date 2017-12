Buone nuove. “Pose” sarà la novità del futuro palinsesto di FX

C’erano davvero pochi dubbi sul fatto che il dance-musical drama Pose sarebbe diventato presto una serie tv di FX, se non altro perché nasce dalla mente geniale di Ryan Murphy, che per la rete via cavo già scrive, dirige e/o produce le serie di straordinario successo American Crime Story, American Horror Story e FEUD.

Co-ideata con Brad Falchuk e Steven Canals, Pose è un drama ambientato nella New York City del 1986 che esamina la giustapposizione di diversi elementi della vita e della società newyorchesi dell’epoca: il lusso della nascente era Trump, la più modesta scena sociale e letteraria di downtown e la subcultura LGBT underground conosciuta come ball culture. Il cast include il veterano di American Horror Story Evan Peters, Kate Mara (House of Cards), James Van Der Beek (Dawson’s Creek) e Billy Porter, mentre la precedentemente annunciata Tatiana Maslany (Orphan Black) ha lasciato la produzione dopo che il suo ruolo, un’insegnante di danza moderna particolarmente interessata al talento di Damon (interpretato dall’esordiente Ryan Jamaal Swain) è stato riscritto, diventando una donna afroamericana di 50 anni per la quale è stata ingaggiata l’attrice di The Leftovers Charlayne Woodard.

FX ha ordinato 8 episodi, in onda la prossima estate. In un comunicato, Murphy ha descritto Pose come “una serie sui temi universali della ricerca dell’identità, della famiglia e del rispetto. Oltre a essere un dance-musical, offre uno sguardo sulla vita nell’America degli Anni ’80, e sono particolarmente orgoglioso che Pose ed FX abbiano fin dall’inizio scritto una pagina di storia coinvolgendo il maggior numero di attori trans con un ruolo regolare in una produzione televisiva americana. Inoltre, la prima stagione presenterà più di 50 personaggi LGBTQ – anche questo un record”.

Emanuele Manta, Comingsoon.it