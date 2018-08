Al Bano parla della sua salute: “Devo curare le corde vocali, le ho massacrate”

Ecco i nuovi progetti di Al Bano. Il cantante non uscirà dalla scena pubblica.

Tempo fa aveva detto che presto avrebbe smesso “tra un anno”, per poi fare qualche passo indietro. Ora, però, conferma cosa lo porterà ad allontanarsi dal canto. “Devo curare le mie corde vocali, perché le ho massacrate per 75 anni”, spiega Al Bano in una intervista al Mattino.

Insomma. Forse niente di preoccupante, ma le sue corde vocali hanno bisogno di una pausa. Al cuore, però, tutto bene. “Per fortuna sì – spiega – È chiaro che il problema alle corde vocali è dipeso anche dall’ischemia di un anno e mezzo fa; fortuna vuole che possa cantare ancora, ma la botta c’è stata”.

Le parole del cantante danno speranza e un po’ di preoccupazioe: “Finisco gli impegni di quest’anno e poi si vedrà se torneranno a posto o dovrò smettere”, ha detto Al Bano. “Non dipende da me, ma dal buon Dio. Il cantare è un dono del cielo, doverne farne a meno sarebbe dura, durissima”.

Niente musica non signfica però “pensione”. Al Bano infatti rivela i progetti futuri: “Due special per Canale 5 di Al Bano nel mondo – ha detto – cominciamo agli inizi di settembre da Baku, in Azerbaijan. A marzo dell’anno prossimo inizierà a girare con la Publispei una fiction in 6 puntate per la Rai dove non canterò, ma, per riposare le corde vocali, mi limiterò a fare l’attore”.

Luca Romano, Ilgiornale.it