La particolare richiesta di Fedez e Chiara Ferragni: “Per le nozze, niente regali ma un aiuto ai fan”

Manca poco più di un mese al matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo aver svelato la data e il luogo delle nozze che saranno celebrate il primo di settembre a Noto e dopo aver condiviso su Instagram le immagini delle partecipazioni, i fidanzatini hanno aggiunto nuovi dettagli in vista del grande giorno.

Dalla villa affittata in Sardegna, dove sono in vacanza con il piccolo Leone, i due hanno annunciato di non voler ricevere i tradizionali regali. Con un video pubblicato sul profilo Instagram dell’influencer, la coppia ha infatti spiegato ai fan di aver chiesto agli invitati di partecipare a una particolare raccolta fondi.

“Come tutti saprete – ha spiegato la Ferragni -, fra poco più di un mese io e Fede ci sposeremo e abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati ma di cogliere l’occasione per aiutare in concreto uno o più dei nostri fan. Quindi non vi chiederemo di donare ad una Onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di voi”. “In sostanza – ha precisato il rapper -, abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare ad una raccolta fondi. Quello che chiediamo a voi è di mandarci una mail e di sottoporci le cause che secondo voi sono meritevoli di un supporto o di un aiuto”.

Saranno poi loro a vagliare le richieste e a scegliere quella più indicata per ricevere il loro dono. Numerosi i commenti positivi sotto il video della coppia, anche se non sono mancate le critiche di alcuni utenti. Intanto però la casella di posta elettronica è stata presa d’assalto.

Giorgia Baroncini, Ilgiornale.it