Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno insieme?

Nuovo amore per Ezio Greggio? Il conduttore di Striscia la Notizia è stato beccato dai paparazzi del settimanale Spy con la bellissima Romina Pierdomenico, un nome noto al pubblico di Uomini e Donne. Oltre ad aver partecipato Miss Italia nel 2012 conquistando il secondo posto, Romina ha anche partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Amedeo Barbato. Attualmente modella per il marchio Cotrill, Romina è stata beccata insieme ad Ezio Greggio durante una serata al ristorante Angolo di Casa a Milano. Nonostante la differenza d’età, lui 64 anni, lei 25, i due appaiono sereni e molto in sintonia. Pur non essendoci alcun bacio, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico i due chiacchierano e si scambiano sguardi. Dopo essersi accorti della presenza dei fotografi, poi, si sono dileguati con la classica fuga in auto. Dopo la fine della storia con Simona Gobbi, attualmente in vacanza in Calabria con le amiche, Ezio Greggio sembra aver già voltato pagina.

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Romina Pierdomenico sembra aver fatto breccia nel cuore di Ezio Greggio. Dopo aver tentato di trovare l’amore a Uomini e Donne, Romina si è dedicata a se stessa cercando di ritrovare la serenità persa a causa di un episodio di stalking di cui è stata vittima. “La violenza psicologica non è meno grave di quella fisica. Questa persona mi ha tolto la serenità e il sonno, mi ha danneggiata sul lavoro, mi ha rovinato la vita sentimentale. Sono diventata diffidente verso gli uomini. Ho paura anche di un invito per un caffè“, dichiarava solo due anni fa. Impegnata con il lavoro e serena accanto ad Ezio Greggio, Romina avrà deciso di aprire nuovamente il suo cuore all’amore?