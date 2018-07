Eleonora Giorgi: “Serena Grandi, ma perché non dimagrisce un po’?”

Eleonora Giorgi contro la collega attrice Serena Grandi, rea di essersi lasciata trasportare dall’amico Giovanni Ciacci. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 infatti, in occasione dell’evento organizzato dalla rivista Chi, il giornale di Alfonso Signorini, ha pensato bene di mettere in mostra le proprie doti nella danza considerando il fatto che lo stesso Ciacci è stato uno dei protagonisti principali della scorsa edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Fin qui nulla di male se non fosse per il fatto che Eleonora Giorgi ha commentato negativamente il fisico appesantito di Serena esprimendosi in primis su di lei con una frecciatina maligna e poi mandando un invito esplicito al Ciacci: “Giovanni ma perché Serena non dimagrisce un po’? Dalle la tua dieta e un po’ della tua disciplina!”, ha infatti detto l’attrice.

Blitzquotidiano