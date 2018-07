Alle 16 e 25 torna, su Rai1, l’appuntamento con la fede di “A sua immagine”

Nella puntata di oggi in onda alle 16.25 su Rai1, “A sua immagine” fa tappa al Sacro Monte di Varese che, insieme ad altre otto montagne del Piemonte e della Lombardia, è stato proclamato nel 2003 dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità. Si tratta di un percorso di grandissima bellezza artistica e naturale, ma anche di una grande testimonianza di fede. Un santuario Mariano, centro di devozione popolare fin dal Medioevo, sormonta questa altura alle spalle della città di Varese.

Lorena Bianchetti mostrerà una lunga strada, decorata con quindici cappelle ispirate ai misteri del Santo rosario che si arrampica sul monte, dove sorge un eremo ed un santuario. Ma la lunga storia di religiosità legata a questo luogo inizia molto prima, nel medioevo, quando il Vescovo Ambrogio vince una battaglia molto importante sugli eretici ariani. E’ il quarto secolo dopo Cristo, e il luogo è proprio lassù: sulla cima del monte Orona. Come ogni sabato, alle 16.45 continua il viaggio in Brasile de “Le ragioni della speranza” con Don Davide Banzato e Filippo Neviani, in arte Nek. In questa seconda puntata sono sempre a Quixadà nel centro diurno “ Perfeita Alegria” dove i bambini di strada possono trovare un pasto caldo, la possibilità di lavarsi e trovare indumenti puliti, il sostegno scolastico e uno spazio educativo. Ogni giorno il centro è frequentato da circa 30 bambini, ma la struttura è anche un punto di riferimento per la formazione delle donne, oltre 200. Questa puntata di A Sua Immagine, prima e seconda parte, andrà in replica su Rai1, la domenica dalle 6.30.