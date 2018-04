Romina Power non rilascerà più interviste, a chi farà domande su Loredana Lecciso

Un nuovo caso agita il “triangolo” Romina-Al Bano-Lecciso. Di fatto, come rivela il settimanele Chi diretto da Alfonso Signorini, proprio Romina ha imposto un “veto” che riguarda direttamente Loredana Lecciso.

La cantante non rilascerà più interviste a chi farà domande sul caso della rottura tra l’ex marito e la stessa Loredana. La cantante dunque adesso cerca un profilo basso con una frase abbastanza chiara: “Nelle sue prossime apparizioni televisive o sui giornali nessuno potrà chiederle di Loredana Lecciso. Altrimenti niente intervista”. Insomma dopo i battibecchi dgeli ultimi mesi adesso a trionfare sarà il silenzio. Chissà se la Lecciso deciderà di seguire la stessa strategia. Una mossa quella della cantante che di certo dividerà i fan della coppia.

Da un lato c’è chi tifa per la reunion cercando dunque di mettere in un angolo la compagna di Al Bano, dall’altro c’è invece chi raccomanda a Romina la prudenza e la via del silenzio. La Lecciso di fatto più di una volta è andata in tv per cercare di spiegare la sua posizione riguardo a questa vicenda. E in più occasioni ha messo nel mirino proprio Romina attaccando la “rivale”. Anche lei sceglierà la strada del silenzio in questa guerra-gossip che dura ormai da tempo?

Franco Grilli, Ilgiornale.it