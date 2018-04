Alle 15 ritorna, su Italia 1 e Mediaset Italia 2, l’adrenalina dell’E-Prix

Nel pomeriggio si torna in pista con l’ottavo E-Prix stagionale, tra le vie di Parigi. Le telecronache sono affidate a Nicola Villani e a Francesco Neri. Italia 1 e Mediaset Italia 2 trasmetteranno in esclusiva in chiaro qualifiche e gare di tutti i weekend motoristici dell’intero calendario di Formula E. Inoltre, su Sportmediaset.it, diretta streaming su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) e nuova sezione con info e contenuti inediti sul campionato. Il mondiale, giunto alla sua quarta stagione, è composto da 14 prove che fino a luglio 2018 vedranno i bolidi elettrici sfrecciare nelle vie delle più suggestive città di tutto il mondo. Alle 15.00, potete vedere la diretta delle qualifiche e alle 16, ci sarà la gara vera e propria.