Stasera torna “Ballando con le stelle”, su Rai1

Stasera ritorna, alle 20 e 35, Ballando con le stelle su Rai1. Il programma è arrivato a un momento cruciale: i “quarti di finale”, pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 19 maggio. Lo scorso sabato si è svolta la “staffetta del ripescaggio”, ma solo nel corso della nuova puntata si scoprirà se una delle coppie momentaneamente eliminata potrà finalmente tornare in gioco insieme agli altri semifinalisti nell’appuntamenbto del prossimo 5 maggio. Tempo di sfida quindi per: Amedeo Minghi – Samanta Togni vs Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Don Diamont – Hanna Karttunnen vs Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Stefania Rocca – Marcello Nuzio vs Cristina – Luca Favilla.

Questo sabato, ha accettato l’invito della conduttrice di Milly Carlucci un personaggio dalla voce incredibile: Suor Cristina. Grazie al suo timbro unico nel 2014 ha vinto The Voice nella squadra di J-Ax, i suoi video hanno ottenuto oltre 100 milioni di view su YouTube e i complimenti di Alicia Keys, Woopi Goldberg e Madonna, perché Cristina aveva cantato Like a Virgin nell’album che ne era seguito. In piazza San Pietro era riuscita a dare il disco a Papa Francesco, che le ha detto: “Avanti così, suora”. Pochi giorni fa è uscito il suo nuovo album “Felice” e tutto questo senza mai interrompere il suo cammino spirituale. Per Suor Cristina è giunto il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”. Infatti, affronterà un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore una coreografia realizzata per lei, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.