Domani non perdete l’appuntamento con “Melaverde”, alle 11 e 50 su Canale 5

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 e 50 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio, organizzato dal grande Edoardo Raspelli, che in ogni puntata si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra. Domani, Edoardo Raspelli sarà a Livigno per guidarci nei sapori e nelle antiche tradizioni culinarie, del “piccolo Tibet”: svelerà il segreto dei sapori e dei profumi che ritroviamo nel latte, nei formaggi e nelle carni che si producono a Livigno e ci farà assaporare un’antica ricetta riportata alla luce dopo 100 anni. Approfittiamo dello spazio per dirvi che è uscito il nuovo numero del magazine di Melaverde. La rivista ha dedicato due focus interessanti sul succulento gambero rosso e sulla suggestiva Isola d’Elba. Concludiamo con una nota lieta riguardante Raspelli. Il critico ha ricevuto una menzione speciale al prestigioso premio Cinque stelle al giornalismo.