Non perdete la puntata odierna di “Quante storie”, su Rai3, con Corrado Augias

Il sociologo Nando Dalla Chiesa nella puntata di “Quante Storie” – in onda oggi alle 12.45 su Rai3 – dichiara il suo amore per il mestiere del professore, vissuto come sfida culturale. Ne viene fuori un elogio dello studio e in particolare per l’università, spesso criticata per la sua distanza dalla società reale, dove invece nascono – secondo Dalla Chiesa – le sfide fondamentali per il domani. Conclude la trasmissione, condotta come sempre da Corrado Augias, una recensione teatrale di Pino Strabioli.