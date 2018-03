Vi segnaliamo questa breve nota informativa. Alle 12, Rai1 trasmetterà il funerale di Fabrizio Frizzi, che si terrà in Roma nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Ci sembra una bella cosa, che rappresenta l’estremo omaggio ad un signore che ha fatto grande la tv e in special modo la Rai. Qualora non possiate seguire la cerimonia in tv, potete vederla, grazie all’applicazione di RaiPlay, anche via smartphone.