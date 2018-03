“Isola dei famosi”. La rivelazione di Alessia Marcuzzi: “Mara Venier ha una forte gastroenterite”

Questa decima puntata dell‘Isola dei Famosi è stata piuttosto scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Dopo le diverse liti sfociate in diretta, la reazione inaspettata di Simone Barbato e il ritorno in Palapa di Rosa Perrotta e Elena Morali, un altro momento della diretta dell’Isola ha incuriosito il pubblico. Dopo il ritorno in studio da una pubblicità, Alessia Marcuzzi ha voluto fare un grosso applauso a Mara Venier “perché questa sera non sta bene ha una forte gastroenterite”. “Questa sera è storica Mara – ha continuato – non sta bene da giorni per questo la vedete un po’ silenziosa”.

Ma non appena fa questa rivelazione, Mara Venier l’ammonisce: “Dai, ma lo dovevi proprio dire?”. E subito dopo la replica dell’opinionista dell’Isola la conduttrice si rende conto di aver fatto una terrible gaffe: “Adesso, mentre dicevo del tuo problema mi sono resa conto che così ho fatto capire perché entravi e uscivi continuamente dallo studio. Per andare in bagno. Scusami Mara…”. E dopo qualche secondo di imbarazzo le due si sono abbracciate, nonostante la faccia contrariata della Venier.

Serena Pizzi, Ilgiornale.it