Bizzarri rimedi. Marisa Laurito: “Per curare la erre moscia, il logopedista mi consigliò di usare il vibratore”

“Il logopedista mi consigliò di usare il vibratore”. Così Marisa Laurito ha decisamente catturato l’attenzione del pubblico di Verissimo.

Lo strano rimedio, a detta dello specialista, sarebbe dovuto servire a curare la sua proverbiale “erre moscia”. Ospite di Silvia Toffanin, l’attrice partenopea ha portato in studio la sua consueta ironia e giovialità raccontando diversi aneddoti sulla sua vita privata.

L’imbarazzante episodio risale agli esordi della sua carriera. Marisa Laurito si rivolse allo specialista per correggere la sua “erre moscia”. E per farlo il logopedista le prescrisse degli esercizi con un macchinario piuttosto costoso. Non potendo permetterselo, l’attrice fece presente il problema al medico che per ovviare le consigliò di utilizzare un vibratore, di quelli che normalmente servono a fare ben altre cose.

Troppo imbarazzata Marisa Laurito ha quindi deciso di conservare la sua erre moscia per evitare di dover chiedere al farmacista lo strano arnese.

Nel corso della puntata l’attrice ha raccontato anche altri particolari della sua vita privata. Si è sposata una sola volta e per un solo anno con l’ex calciatore Franco Cordova. Un matrimonio naufragato dopo un solo anno e senza figli.

Incalzata dalle domande della Toffanin, Marisa Laurito ha però confidato di non sentire particolarmente la mancanza di figli nella sua vita. “Non mi manca essere mamma, quando ho avuto un’età in cui sapevo che non avrei più potuto non ho voluto perché avevo una responsabilità esagerata nei confronti di questo ruolo. Non volevo che dei figli crescessero senza un padre e quindi non l’ho fatto. Quando c’è stato il giro di boa ho pensato che me ne sarei pentita e invece ora sono contenta”.

Blitzquotidiano.it