Sessogate all'”Isola dei famosi”. Cecilia Capriotti svela un interessante retroscena, che riguarda Elena Morali e Marco Ferri

Pomeriggio 5 archivia il “corna-gate” e lancia il “no grazie-gate” all’Isola dei Famosi. Grande protagonista del salotto di Barbara D’Urso è Cecilia Capriotti che sposa la linea di Striscia la Notizia: “La storia delle corna è stata inventata a tavolino, parliamo di cose vere, cioè del no di Marco Ferri a una naufraga fidanzatissima”.

La Capriotti ha una dota nascosta: è terribilmente pettegola. Se si fosse fatta conoscere in Honduras per questo suo aspetto di “semina zizzania” sarebbe ancora dentro a far divertire il pubblico del “fake reality show”. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, l’ex isolana ribadisce quanto sostenuto da Striscia la Notizia: “Questa storia delle corna di Amaurys è stata inventata, studiata a tavolino per distogliere attenzione dal canna-gate. Anche Striscia lo ipotizza questa cosa e loro sono professionisti seri. Io volevo dire che escludo a priori che sia successo qualcosa tra Perez e Rosa o Alessia, ma non posso garantire per altri. Garantisco per me e io non c’entro”. La D’Urso archivia le non corna di Amaurys e apre un altro argomento: “A Domenica Live e in un’intervista, cara Cecilia, hai detto che una naufraga fidanzata aveva perso la testa per Marco Ferri e si è sentita rispondere no grazie, è vero?”.

La Capriotti conferma tutto: “Sì, se vogliamo parlare di cose vere, allora parliamo di questa ragazza fidanzatissima, senza figli, che si era infatuata di Marco Ferri e lui ha detto: no grazie. Non l’ho saputo direttamente, ma da una naufraga perché io in quel momento non c’ero”. E già così, era chiaro che a riferire della “scuffia” era stata Paola Di Benedetto e che la naufraga poteva essere una tra Elena Morali e Rosa Perrotta (Bianca Atzei e Francesca Cipriani non sono fidanzate, nda).

La D’Urso sottolinea ancora una volta: “Per fortuna c’è anche chi dice di no durante un reality per rispetto del fidanzato. Come l’hai saputo?” e Cecilia non si fa pregare due volte: “Un’amica, anzi una conoscente mi ha raccontato tutto perché io non c’ero. Questa ragazza di cui non faccio il nome per evitare querele avrebbe chiesto aiuto per avvicinarsi a Marco a una naufraga che è stata nella tua trasmissione… magari dopo l’Isola” e ancora: “Ha raccontato la richiesta di aiuto davanti a un po’ di persone. Lei voleva incontrarsi di notte, per parlare perché potresti non essere seguito. Di notte ci sono meno cameraman”. E dunque non c’è ombra di dubbio che sia stata la Di Benedetto quando Cecilia e Nadia sono tornate all’Isola dei Famosi, per la precisione sull’isola che non c’è. Ma a questo punto sembra evidente che a prendersi il due di picche, secondo la Capriotti, sia stata Elena Morali perché la Di Benedetto mai avrebbe rivelato particolari imbarazzanti sulla sua amica Rosa Perrotta.

