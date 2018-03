Brignano ha ricordato Frizzi: “Era come un parente”

“Era come un parente per tutti noi” . Così Enrico Brignano ha ricordato l’amico e collega Fabrizio Frizzi.

“È sempre stato a disposizione dell’azienda” , ha affermato.

Il comico ha poi raccontato l’episodio della finalissima di Scommettiamo che? che andò in onda dopo la strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone: “Fabrizio cercava di rimanere in silenzio, come tutta l’Italia. Non voleva andare in onda. Molti dicevano che non aveva carattere ma quando ci fu da andare controcorrente nei confronti dell’azienda lo fece. La Rai si impuntò per farla andare in onda. In quell’occasione dimostrò un gran carattere” .

Marianna Di Piazza, Ilgiornale.it