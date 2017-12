Sommando tutti i social, è anche più seguito di Belen. Ma voi sapete chi è? Ve lo ricordate? E sapete cosa fa oggi?

Se avete più di 20-30 anni, difficilmente avrete un’idea delle dimensioni del fenomeno. Forse, non lo avrete mai sentito nominare. Parliamo di Ruggero Pasquarelli. Nato nel 1993, 24 anni, è un cantante italiano che si affacciato alla notorietà partecipando nel 2010 a X Factor, senza arrivare in finale. Il suo successo però lo ha avuto grazie ai brand di casa Disney Channel in Argentina, con Violetta prima (in un ruolo secondario) e Soy Luna poi da coprotagonista.

I numeri sono impietosi: è il cantante italiano più seguito sui social: 6 milioni di follower su Instagram, 5 milioni su Facebook, 1 milione su YouTube e altrettanti su Twitter. In confronto Belen si ferma a 11 milioni, Laura Pausini poco sotto. Sono gli unici a superare i 10 milioni, secondo le classifiche di Osservatorio Social Vip. A seguire ci sono gli altri: Fedez 8.852.197, Emma Marrone 8.252.653, Jovanotti 7.236.534.

Su Facebook, è vero, sarebbe secondo a Laura Pausini, che però surclassa su Instagram (dove però la regina è Belen). E si sa perché: lì ci sono i giovani e i giovanissimi. Il suo pubblico.

Pasquarelli, nato a Città Sant’Angelo, nel pescarese, vive in Argentina e il suo seguito è in spagnolo, tanto che i suoi account social parlano solo la lingua di Cervantes, seppur condita di emoticon come nuovo millennio vuole. “I fan sono i miei compagni di avventura: se non ci fossero loro io non sarei qui. Vivo la mia vita come al solito, continuo a frequentare gli stessi posti e cerco di vivere con calma. Questo è solo un lavoro come un altro. Dobbiamo essere umili e comportarci in modo che le nostre famiglie siano fiere di noi”.

Repubblica.it